Путин пригласил эмира Катара посетить Россию

Российский лидер Владимир Путин пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамадом Аль Тани посетить Россию.

Об этом он заявил в ходе встречи в Астане.

«Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — сказал Путин.



Эмир Катара принял приглашение и пригласил российского лидера посетить эмират.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Путин может провести контакты с представителями Катара на полях саммита ШОС в Астане.