Путин: многополярный мир стал реальностью

Перемены сегодня происходят стремительно и необратимо, а многополярный мир уже стал реальностью. Об этом заявил на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

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Саммит ШОС проходит 3–4 июля в Астане, по его итогам будут приняты 24 документа. Сегодня десятым полноправным членом организации стала Белоруссия. Аналогичным статусом обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», - подчеркнул президент России.



Он выразил уверенность, что Шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС станут «основными опорами нарождающегося нового миропорядка».

«Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности», - заявил Владимир Путин.



По словам главы России, в вынесенной на одобрение на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Астанинской декларации говорится о приверженности стран-участниц формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН и международном праве, пишут «Известия».

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми государствами, разделяющими ценности свободы и справедливости, и выступает за равную и неделимую безопасность.