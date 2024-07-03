Путин встретился в Астане с Алиевым

Президент России Владимир Путин проводит в Астане переговоры с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На переговорах присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Предыдущий раз Путин и Алиев беседовали в конце апреля в Кремле. Лидеры обсуждали развитие торговли, транспортное сотрудничество, безопасность на Южном Кавказе. Кроме того, главы двух государств регулярно созваниваются, встречаются на форумах.