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Путин встретился в Астане с Алиевым

Президент России Владимир Путин проводит в Астане переговоры с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин встретился в Астане с Алиевым
© РИА Новости

На переговорах присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Предыдущий раз Путин и Алиев беседовали в конце апреля в Кремле. Лидеры обсуждали развитие торговли, транспортное сотрудничество, безопасность на Южном Кавказе. Кроме того, главы двух государств регулярно созваниваются, встречаются на форумах.

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