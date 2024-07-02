В Кремле отреагировали на визит Орбана в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что у Кремля нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Главной темой встречи станет обсуждение возможностей достижения мира. Также, стороны обсудят вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений.