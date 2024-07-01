Небензя прокомментировал статус «Талибана»*

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Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал статус исламистской религиозно-политической организации «Талибан»*. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с журналистами. Комментируя предложение исключить «Талибан»* из списка террористов в России, постпред заявил, что организация де-факто управляет Афганистаном. По его мнению, этот факт «нельзя игнорировать».

«“Талибан”* – де-факто власти Афганистана <...> нравится вам или нет, это движение управляет страной, вы не можете просто игнорировать это», — заявил он.



Ранее в МИД РФ рассказали, когда «Талибан»* исключат из списка террористов.

*организация, запрещенная в России за террористическую деятельность.