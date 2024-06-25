Медведев прокомментировал новые санкции против РФ

Россия переживет новые санкции, но у нее хорошая память и она не забудет и не простит попытку причинить вред ее народу, за это придется дорого заплатить. Такое мнение в своем англоязычном Telegram-канале высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

24 июня Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничительные меры затронули 116 человек и компаний. Санкции, среди прочего, коснулись транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но ограничит его реэкспорт.

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По словам Медведева, Россия санкции переживет, но забывать не собирается и будет реагировать соответствующим образом.

«Мы не простим и забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу – а санкции любого рода всегда бьют по людям и бизнесу, а не по властям. Мы тщательно зафиксируем этот случай посягательства на наши интересы и в самое ближайшее время предъявим враждебным странам наши требования, и не только экономические. За это придется дорого заплатить», - написал он.



При этом политик отметил, что в принятом пакете санкций «нет ничего нового или пугающего, но с каждым разом они становятся все более бредовыми». При этом санкции «перечислять скучно», так как европейские политики «работают глупо и без творческого подхода, раз за разом лишь повторяясь», жертвуя интересами собственных государств.

«По расчетам на конец 2023 года, общий ущерб Европы от антироссийских санкций составил около 1,5 трлн долларов. (…) В выигрыше оказались только американские компании-экспортеры», - заметил он.



По словам зампреда СБ РФ, в то же время Россия переориентировалась на рынки Азии, восстановила недополученные доходы и ее экономика растет.