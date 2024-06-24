В Крыму назвали Подоляка политическим трупом

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не может быть никаких признаков мирной жизни.

«Эти политические трупы действительно уверены в том, что это им решать: что должно быть и чего не должно. Об их пещерной ненависти к Крыму мы и без этого хорошо осведомлены, знаем о ней не понаслышке», — отметил собеседник RT.



Как подчеркнул Константинов, ведь это они душили полуостров все годы пребывания в тисках украинской «незалежности», они ещё более трёх десятков лет назад заявляли, что Крым «будет украинским или безлюдным».

«Это они начали против нас войну на уничтожение сразу же после того, как мы сделали свой исторический выбор — о возвращении в Россию. Этого они нам никогда не простят, но мы в их прощении и не нуждаемся. Нам они неинтересны. Подоляки лают, а крымский караван идёт», — сказал глава парламента Крыма.



В этом могут убедиться все, кто посетит полуостров, подчеркнул он.

«И пляжи у нас есть, и курортные зоны, и дороги такого качества, о которых при Украине мы и мечтать не могли, и собственная электрогенерация, и водная автономия. И это не изменить никакими террористическими атаками, какое бы современное оружие не вкладывали западные поджигатели войны в руки киевских террористов. Пусть бесятся. Это верное свидетельство того, что мы на верном пути», — заключил Константинов.



Ранее Подоляк после удара ВСУ по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.По последним данным, пострадали 153 человека, четверо погибли.