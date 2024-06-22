Неожиданный жест Путина удивил китайцев

Президент России Владимир Путин держал одну руку в кармане брюк на пресс-конференции во вьетнамском Ханое, информирует Sohu. По данным китайских журналистов, глава РФ прибыл на мероприятие спокойным и приветливым.

По мнению журналистов, на Путина оказывала влияние нагрузка после большого количества встреч за последние несколько дней. Ожидалось, что президент проявит усталость. Однако российский лидер даже не подал виду.

Владимир Путин прибыл на пресс-конференцию легкой походкой. Одну руку он держал в кармане брюк, что удивило китайцев.

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Ранее стало известно, чем Путина угощал ханойский отель «Метрополь» во время приема от имени главы Вьетнама То Лама в честь президента России. Лидерам предлагались суп с морскими ушками и крабом, хлеб с оливковым маслом, а также закуски и горячее. Глав государств потчевали салатом с редисом и креветками, спринг-роллами с омаром, блинами с тунцом и икрой форели.

На горячее шеф-повар представил рыбу ланг в листьях лотоса с овощами и зеленью и ребрышки ягненка на гриле с соленым соусом. В качестве десерта политики могли попробовать мороженое из кокоса и лонгана или со вкусом риса.