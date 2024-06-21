Япония обеспокоилась визитом Путина в КНДР

Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Об этом заявило японское посольство в России, передает РИА Новости.

Опасения в связи с этим высказал генеральный директор департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ в ходе переговоров с директором третьего департамента Азии МИД РФ Людмилой Воробьевой. Во время беседы он упомянул визит российского лидера Владимира Путина в КНДР, отметив, что это вызывает озабоченность.

«Вашингтон не может диктовать условия»: мировые СМИ о переговорах Путина и Ким Чен Ына

Ранее Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. Если такая угроза возникнет, стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.