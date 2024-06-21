В Кремле дали совет чиновникам Белого дома

Представителям США нужно внимательнее изучать заявления президента РФ Владимира Путина, который четко назвал условия для ведения диалога по вооружениям с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении Совета национальной безопасности США о том, что Вашингтон открыт к разговору по вопросам ядерных рисков и контроля над вооружениями.

«По всей видимости, те, кто делал эти заявления, не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента РФ. А президент Путин, говоря о перспективах диалога, сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в этом диалоге, но только в комплексном диалоге. Вырывать какие-то сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно, и мы не будем этого делать. Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая то, что связано с конфликтом вокруг Украины, с вовлеченностью США в этот конфликт», — заявил Песков.



В целом, по его словам, такой диалог «крайне востребован».

«Он нужен, потому что проблема копится, и много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.



Накануне на пресс-конференции по итогам визита в Северную Корею и в Вьетнам президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос URA.RU об изменении ядерной доктрины России. Он сказал, что пока обдумывается, какие именно изменения будут вноситься. По словам президента, это связано с разработками Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности. В Совете нацбезопасности США сообщили РИА Новости, что Белый дом открыт «к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями».