Лавров признался, что игнорирует Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что не следит за заявлениями украинских коллег. Об этом он сообщил после заседания с МИД ОДКБ.

«Я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований. Заявления о том, как конкретно они хотят выходить из кризиса, я давно перестал читать. Анализировать их невозможно», — заявил Лавров в эфире «России 24».



В пример он привел недавний саммит в Швейцарии. Тогда на первый план Украина выставила продовольственную и ядерную безопасности, гуманитарные вопросы. Киев рассчитывал, что такой безобидный набор вопросов поможет максимально заручиться поддержкой участников саммита. Но этого не получилось, заключил Лавров.