Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Владимира Зеленского в «установлении диктатуры» на Украине, заявив, что он узурпировал власть задолго до истечения президентских полномочий. Об этом российский политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек в ночь на 21 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

Дмитрий Медведев напомнил, что украинская конституция оговаривает, что единственным органом законодательной власти является парламент, а глава государства «подписывает законы, принятые Верховной радой Украины», а также имеет право вето, но обязан вернуть закон на доработку законодателями. При этом Зеленский нарушил это положение, заявил зампред Совбеза РФ.

«На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой! Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов (…) Тем самым нелегитимный ныне глава умирающего государства жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады», - отметил он.



Также, по словам российского политика, Зеленский «самовольным указом» возложил в 2019 году на руководителя офиса президента Ермака подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето.

«Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти. (…) Их цель незамысловата: установление собственной диктатуры. (…) Издаваемые ими акты незаконны и не подлежат исполнению. Назначенные ими должностные лица не являются властью. Они самозванцы», - утверждает Дмитрий Медведев.



По его мнению, киевские власти надеются «до последнего дня обогащаться на войне и воевать до последнего украинца».

Путин высказался о легитимности Зеленского

При этом он привел ссылку на подготовленный ТАСС список законов, которые согласно Конституции Украины Владимир Зеленский должен был или подписать, или применить право вето и вернуть парламенту на повторное рассмотрение.

Среди них «Закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии», «Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов». Также «в стол», по данным издания, ушли законы о разграничении полномочий органов местной власти и обеспечения управляемости государством в условиях военного положения.