Ким Чен Ын оценил подаренный Путиным Aurus

Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля премиальной российской марки Aurus («Аурус»), подаренного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

«Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и вновь выразил благодарность президенту [России] за этот великолепный подарок», — утверждается в сообщении.



По данным радиостанции, после вручения подарка государственные лидеры «по очереди управляли роскошным автомобилем».

Данный Aurus стал вторым в коллекции Ким Чен Ына. Первый автомобиль этой марки он получил в подарок от российского лидера в феврале.