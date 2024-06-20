Опубликован договор между Россией и КНДР

Россия и Северная Корея договорились оказывать друг другу военную помощь и не будут вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности. Об этом говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, текст которого опубликован Центральным телеграфным агентством КНДР.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. После подписания российский лидер отметил, что документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. В свою очередь глава Северной Кореи Ким Чен Ын, комментируя подписание Договора, заверил, что он носит «миролюбивый и оборонительный характер».

Договор носит бессрочный характер, а приостановка его действия возможна только после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие же документа прекращается только через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.

«Если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств, другая сторона немедленно использует все имеющиеся в ее распоряжении средства в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законами Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации, оказывая военную и другую помощь», - говорится в статье четвертой Договора.



При этом в документе также оговаривается, что стороны решили создать «систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала», и не будут вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух государств.

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Также оговорено, что Россия и Северная Корея будут создавать благоприятные условия для увеличения двусторонней торговли и экономического сотрудничества, развивать отношения в сфере космоса, мирной ядерной энергетики, искусственного интеллекта и IT. Стороны договорились и о «взаимном признании стандартов, протоколов испытаний и сертификатов качества».