Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на Aurus

Президент РФ Владимир Путин в Пхеньяне проехался за рулем Aurus вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын сел рядом с Путиным на переднее пассажирское кресло. Лидеры проехали по дорогам в окружении зелени в резиденции «Кымсусан». После поездки они совершили пешую прогулку.

Напомним, что президент России 18-19 июня находится в КНДР с официальным визитом. Во время переговоров Путин и Ким подписали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый договор между Россией и КНДР является демонстрацией желания развивать все векторы двусторонних отношений. По словам официального представителя Кремля, это «рамочный, концептуальный» документ, который «задает тон двусторонним отношениям». Он выступает «концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений».