Путин в Пхеньяне проведет переговоры с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин, находящийся в Пхеньяне с государственным визитом, встретится сегодня со своим корейским коллегой председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. За столом переговоров в различных форматах лидеры двух стран проведут практически весь день, что позволит им обсудить не только вопросы двусторонних отношений, но и обменяться мнениями по широкому кругу актуальных проблем мировой политики.

© РИА Новости / Алексей Никольский

Ответный визит

Несмотря на то, что в прошлом году РФ и КНДР отметили 75-летие установления дипломатических отношений, история взаимных визитов не очень богатая. Путин приезжал в Пхеньян лишь раз, в июле 2000 года. Глава государства тогда обсудил вопросы двусторонней и международной повестки с лидером страны в то время Ким Чен Иром - отцом нынешнего руководителя республики - посетил усыпальницу основателя КНДР Ким Ир Сена и возложил цветы к монументу "Советской армии - освободительницы". При этом сам Ким Чен Ир трижды посещал Россию в 2001, 2002 и в 2011 годах.

Ким Чен Ын встретил Путина в аэропорту Пхеньяна

Сменивший его во главе страны Ким Чен Ын открыл "новую главу" в отношениях Москвы и Пхеньяна. Так главный печатный орган Трудовой партии Кореи, газета "Нодон синмун", оценила итоги его визита в Россию.

Молодой руководитель впервые приехал в Россию, во Владивосток на поезде в апреле 2019 года. Позднее, во время пандемии коронавируса границы КНДР были закрыты, но первый зарубежный визит после нее в сентябре 2023 года Ким Чен Ын по приглашению Путина нанес именно в Россию, побывав сразу в трех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Во время поездки лидер КНДР посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, аэропорт Кневичи, фрегат "Маршал Шапошников". Он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.

Именно тогда, 13 сентября 2023 года на космодроме Восточный во время переговоров с президентом России, лидер КНДР и пригласил Путина нанести ответный визит в удобное для него время. Президент России приглашение сразу же принял.

Крепнущие узы

В последующие несколько месяцев двусторонние обмены на разных уровнях заметно активизировались. В октябре 2023 года состоялся визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР. Затем в Пхеньяне побывал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и делегация группы по сотрудничеству Совета Федерации с Верховным народным собранием КНДР.

В январе 2024 года Москву посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. В конце марта Москву посетил министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, а 5 апреля с визитом отправился глава Министерства образования КНДР Ким Сын Ду. 13 апреля из Пхеньяна проводили министра здравоохранения КНДР Чон Му Рима. Были и другие поездки и контакты с обеих сторон.

В феврале текущего года первая после пандемии российская туристическая группа посетила столицу КНДР и горнолыжный курорт Масикрен. Страны регулярно обмениваются делегациями на различных уровнях. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью ТАСС говорил, что Москва и Пхеньян к настоящему моменту достигли беспрецедентного уровня взаимопонимания.

Сам лидер КНДР регулярно направляет в адрес президента России и российского народа послания по различным поводам, тем самым демонстрируя свою поддержку и солидарность. Он поздравлял Путина с переизбранием на пост президента, со вступлением в должность, направлял послания в честь 9 Мая и Дня России, выражал соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", направлял слова поддержки пострадавшим от паводков регионам и т. д.

От экономики до политики

Предстоящие российско-корейские переговоры дают сторонам возможность еще больше углубить двустороннее взаимодействие. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, визит Путина в КНДР, конечно, важен для двусторонних отношений и их дальнейшего развития, но помимо этого поездка "демонстрирует то, что Россия выступает за равноправный диалог и открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, тем более с нашими ближайшими соседями, невзирая на все попытки коллективного Запада оказать на нас то или иное давление".

Представитель Кремля обратил особое внимание на то, что корейские друзья демонстрируют понимание подлинных причин и сути украинского кризиса. Москва это ценит.

"Признательны им за последовательность и неизменную поддержку российской специальной военной операции, признательны за то, что Пхеньян признал независимость Донецкой, Луганской народных республик и результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - сказал Ушаков.



По его словам, на предстоящих переговорах значительное внимание будет уделено обсуждению международной повестке дня. Важно, что подходы двух стран к актуальным внешнеполитическим проблемам весьма близки или полностью совпадают. Ушаков подчеркнул, что страны вместе отстаивают формирование многополярного мира на принципах равенства, уважения суверенитетов и невмешательства во внутренние дела. Вероятно, именно эта проблематика и будет обсуждаться в ходе неформального общения Путина и Ким Чен Ына. Как пояснил помощник главы государства, этой части переговоров будет уделено значительное внимание. Лидеры будут беседовать с глазу на глаз во время прогулки по резиденции "Кымсусан" и за чаепитием. Не исключено, что по мере необходимости к главам государств будут присоединяться и члены делегаций.

Путина в этой поездке сопровождают министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, замминистра обороны Алексей Криворучко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Приморья Олег Кожемяко и другие.

Итогом российско-корейских переговоров станет подписание совместных документов. Ушаков не исключил, что одним из них может стать новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

"Этот документ тоже прорабатывается", - сообщил представитель Кремля, уточнив, что новый документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.



Отвечая на вопрос, будет ли новый документ предполагать сотрудничество в сфере ВТС и военной помощи, Ушаков отметил, что "он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан, естественно, с учетом того, что между странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая учет вопросов безопасности". Но об окончательных итогах переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын расскажут сами во время оглашения заявления для прессы.