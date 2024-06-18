Магов обвинили в нарушении указа Путина

Российские маги и ясновидящие нарушают указ президента РФ Владимира Путина о сохранении традиционных ценностей. Их деятельность противоречит данному указу. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Деятельность ясновидящих в корне противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных ценностей», — передает слова Спиридонова «Лента.ру».



Он добавил, что деятельность ясновидящих является мошенничеством и имеет губительные последствия для психического и физического здоровья россиян. По его мнению, реклама услуг магов и экстрасенсов занимает все большее информационное пространство и не контролируется должным образом.

В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за рекламу услуг магов и провидцев. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей для организаций и до 20 тысяч рублей для должностных лиц.