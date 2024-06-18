Рябков назвал критерий приема в БРИКС

Критерием приема в БРИКС новых государств-членов является неучастие в политике введения незаконных санкций. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он уточнил, что этот критерий также включает в себя незаконные ограничительные меры против кого-либо из участников БРИКС и «прежде всего России».

«Для нас это один из ключевых критериев приема в БРИКС и включение в категорию государств-партнеров», — добавил Рябков.



Напомним, что изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к ним также присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вступить в БРИКС хотят еще около 30 стран.