Путин вывел из подчинения Минздрава ФМБА

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения Минздрава и переподчинил его главе государства. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», - говорится в тексте.



Документ подписан 17 июня и вступает в силу «со дня его подписания». При этом правительству поручено «привести свои акты в соответствие с настоящим указом».

Ранее президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в РФ, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный изъятием российского имущества в США.

По новому указу, если российский суд придет к выводу, что правообладателя из РФ незаконно лишили имущества, он запросит у правительства РФ перечень американского имущества, которое можно использовать для компенсации ущерба.