Собянин прибыл в Китай

В 2024 году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, находясь в Китае с рабочей поездкой.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Рад очередной встрече с китайскими партнерами в очном формате. Пообщался с секретарем Пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли. Сотрудничество между нашими странами продолжает активно развиваться. В прошлом году объем взаимной торговли вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом, — написал глава города в своем Telegram-канале.



По словам Собянина, на столицу пришлось свыше 40 процентов от общего товарооборота между РФ и Китаем. Так, партнеры из КНР помогают Москве в развитии городской инфраструктуры, например, в строительстве метро.

Мэр подчеркнул, что сейчас расширяется сотрудничество между Москвой и Пекином в культурной и образовательной сферах, в том числе углубленное изучение китайского языка в столичных школах. Кроме того, восстанавливается турпоток из Китая в Москву.

12 июня президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем. Его суть — в совместном создании Международной научной лунной станции.