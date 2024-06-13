Россия является миролюбивой страной и никому не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посола РФ в США Анатолия Антонова,

По его словам, российские власти будут продолжать бороться против неоколониализма, «деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, цветущий сад и джунгли, попыток западного меньшинства притеснять малые и молодые государства».

Дипломат отметил, что в рамках этих усилий Россия продолжит работу на площадке ООН, защищая принципы международного права, «включая суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов».

Антонов указал, что Москва также будет продвигать «позитивную программу» на основе этих подходов во время председательства в БРИКС и СНГ, по линии ШОС и ЕАЭС. Он подчеркнул, что значение этих объединений в решении глобальных проблем продолжает расти.