Россия пообещала ответ на новые санкции США

Россия будет давать адекватный и решительный ответ на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Введенные Минфином США новые антироссийские санкции он назвал поздравлением российскому народу со стороны американских властей.

По словам дипломата, власти США верят, что могут решать глобальные проблемы в одиночку, в то время как растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, пандемии и другие. «Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют», — заявил дипломат. В то же время он подчеркнул, что Россия не собирается «навязываться в партнеры».

12 июня Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. В числе прочего американские власти запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России.