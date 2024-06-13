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Россия пообещала ответ на новые санкции США

Россия будет давать адекватный и решительный ответ на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Россия пообещала ответ на новые санкции США
© РИА Новости

Введенные Минфином США новые антироссийские санкции он назвал поздравлением российскому народу со стороны американских властей.

По словам дипломата, власти США верят, что могут решать глобальные проблемы в одиночку, в то время как растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, пандемии и другие. «Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют», — заявил дипломат. В то же время он подчеркнул, что Россия не собирается «навязываться в партнеры».

12 июня Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. В числе прочего американские власти запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России.

Политика
Анатолий Антонов
Казначейство США