Мишустин обратился к гражданам РФ в День России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении для россиян с Днем России выразил уверенность, что граждане страны сохранят и приумножат могущество Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм.

«Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм», — отметил Мишустин.



Об этом он заявил в поздравлении с праздником патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Его сообщение размещено на сайте РПЦ.

Михаил Мишустин назвал Россию великой страной с тысячелетней историей и уникальным культурным наследием. Он выразил уверенность в том, что от гражданской ответственности каждого россиянина зависят настоящее и будущее страны, и призвал к единению усилий для укрепления суверенитета и национальной безопасности.