Лавров обсудит с главой МИД Кубы стратегическое партнерство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в День России проведет в Москве переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который находится с официальным визитом в РФ 10-12 июня. Ожидается, что стороны обсудят различные аспекты двустороннего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

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Как подчеркнули в МИД РФ, Куба - "давний друг и стратегический партнер России в латиноамериканском регионе". Двустороннее сотрудничество опирается на ряд документов: Декларацию о принципах взаимоотношений между РФ и Республикой Куба от 22 мая 1996 г., Меморандум о принципах стратегического сотрудничества от 30 января 2009 г. и Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса об общих подходах в международных делах от 2 ноября 2018 г.

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Особой интенсивностью отличается политический диалог двух стран на высшем и высоком уровнях. В мае Россию посетил президент Кубы. Он назвал встречу 8 мая в Москве с президентом России теплым диалогом двух друзей, приверженных взаимной поддержке. В июне прошлого года в Москве президент РФ принял премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса.

Совпадение позиций

Накануне Родригес Паррилья посетил Нижний Новгород для участия в совещании министров иностранных дел стран БРИКС, в том числе в формате "БРИКС плюс/аутрич". Куба входит в список стран, подавших заявку на вступление в объединение. Лавров во время своего турне по странам Латинской Америки в феврале отмечал, что Гавана заинтересована в расширении связей с БРИКС и другие члены объединения положительно отнесутся к обретению нового статуса Кубы в нем.

На Смоленской площади подчеркнули, что прочной основой для углубления российско-кубинского взаимодействия на мировой арене является близость или совпадение позиций двух стран по основным проблемам международной и региональной повесток дня, приверженность неукоснительному соблюдению норм и принципов международного права, прежде всего Устава ООН, укреплению центральной роли ООН и ее Совета Безопасности.

Не исключено, что на переговорах министров в числе международных проблем будет затронута украинская проблематика. Лавров наверняка проинформирует кубинского коллегу о текущем положении дел вокруг Украины. Как подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Запад сознательно идет на повышение ставок в конфликте на Украине.

Куба является соавтором основных российских инициатив в рамках Генассамблеи ООН, в частности по противодействию героизации нацизма, международной информационной безопасности, мерам укрепления доверия в космосе, неразмещению первыми оружия в космосе, предотвращению гонки вооружений в космосе.

В МИД РФ отметили, что Москва и Гавана солидарны в вопросах недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, непризнания незаконного рестрикционного давления для наказания так называемых неугодных правительств. Кроме того, добавили в дипведомстве, Россия решительно поддерживает требование о незамедлительном прекращении торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США.

Экономические перспективы: туризм и энергетика

Ожидается, что министры уделят приоритетное внимание наращиванию торгово-экономических связей, в том числе увеличению и диверсификации товарооборота, поддержке инвестиционных проектов. Кроме того, стороны рассмотрят сотрудничество на таких магистральных направлениях, как энергетика, металлургия, транспортная инфраструктура, мирное исследование космического пространства, сельское хозяйство, биофармацевтика. В частности, обратили внимание на Смоленской площади, успешно реализуются флагманские проекты по модернизации металлургического завода "Антильяна-де-Асеро им. Хосе Марти", а также по добыче и увеличению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко".

Туризм является одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Как отметили в МИД России, в прошлом году Кубу посетили рекордное число россиян за постпандемийный период - 185 тысяч.

"Этому весомо способствовал запуск работы российской карты "Мир" на всей территории острова и увеличение авиаперелетов между двумя странами, осуществляемых российскими компаниями", - добавили на Смоленской площади.



Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в интервью ТАСС заверял, что Куба - безопасная для туристов страна, россиянам на отдыхе в республике не угрожают ни акулы, ни цунами. По его словам, Куба и в условиях санкций успешно обеспечивает туристов в отелях качественным питанием. Он также отмечал, что кубинские отели, в которых часто останавливаются россияне, специально для них научились готовить борщ, оливье и солянку.

Гуманитарное сотрудничество

Успешно развивается сотрудничество двух стран на гуманитарном направлении. На Смоленской площади обратили внимание на программу грантовой поддержки обучающихся в России кубинских студентов "100 стипендий". Немаловажными являются и проекты по обучению русскому языку на Кубе. Так, в Гаванском университете при содействии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина действует кафедра русского языка, на которой в настоящее время обучаются около 80 человек. В МИД РФ отметили, что большой популярностью у кубинских граждан пользуется Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, открытый в мае прошлого года в Гаване.

Кубинские делегации принимали участие в международном мультиспортивном турнире "Игры будущего" в Казани, а также во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

"Ждем представителей Кубы на организуемом российской стороной масштабном межнациональном конкурсе популярной эстрадной песни "Интервидение" в ноябре этого года в Москве", - добавили на Смоленской площади.



Кроме того, как сообщал в феврале министр спорта Кубы Освальдо Монтильер, кубинские спортсмены примут участие в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы в 2024 году.