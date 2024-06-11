Антонов рассказал об угрозах в адрес сотрудников дипмиссии в США
Руководству российской дипмиссии в США и рядовым дипломатам ежедневно поступают сообщения с угрозами, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, власти США попустительствуют таким тенденциям своей «русофобской политикой».
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Антонов заметил, что в ряде штатов на западном побережье собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов из России.
«Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть, и к другим бандитским выходкам. На это тратятся большие деньги», — уточнил посол.
Террористическая активность отравляет жизнь гражданам в разных странах, причем Соединенные Штаты — не исключение, резюмировал дипломат.
Ранее Антонов сообщил, что на фоне постоянных угроз, в том числе физической расправы, посольство стало похоже на «осажденную крепость».
Вместе с тем, констатировал посол, дипмиссия поддерживает контакты с экспертным сообществом и дипломатическим корпусом, продолжает работу.