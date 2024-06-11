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Замглавы ФСВТС и главе ГУИР МО РФ присвоили звание генерал-лейтенанта

Замглавы ФСВТС и главе ГУИР МО РФ присвоили звание генерал-лейтенанта
© РИА Новости

Заместителю главы ФСВТС Михаилу Бабичу и главе Главного управления инновационного развития Минобороны России Александру Осадчуку присвоили звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить воинские звания: … генерал-лейтенанта Бабичу Михаилу Викторовичу и Осадчуку Александру Владимировичу», — говорится в тексте документа.

Также Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву.

Политика
Александр Осадчук
Михаил Бабич
Владимир Путин
ФСВТС России
Минобороны России
Генштаб