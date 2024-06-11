Замглавы ФСВТС и главе ГУИР МО РФ присвоили звание генерал-лейтенанта
Заместителю главы ФСВТС Михаилу Бабичу и главе Главного управления инновационного развития Минобороны России Александру Осадчуку присвоили звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Присвоить воинские звания: … генерал-лейтенанта Бабичу Михаилу Викторовичу и Осадчуку Александру Владимировичу», — говорится в тексте документа.
Также Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву.