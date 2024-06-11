Захарова заявила об ответе на гонения российской прессы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдворения западных журналистов из России могут продолжиться. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, Россия продолжит выдворять западных журналистов в ответ на притеснения российских представителей СМИ. При этом Захарова добавила, что западные СМИ отреагировали на решение Москвы «залпом гневных публикаций».

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«Дежурная желчь, сочащаяся со страниц западной прессы при любом упоминании России в целом и положения их персонала в частности, резко контрастирует с тем, что эти же самые корреспонденты говорят не под запись, рассказывая о полном комфорте пребывания в нашей стране. Пользуясь случаем, еще раз предупрежу западников: тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры», — заявила она.



Ранее Австрия отозвала аккредитацию у корреспондента российского информагентства ТАСС Ивана Попова. Позже МИД РФ сообщил, что в качестве ответной меры Россия отзывает аккредитацию у журналиста ORF в Москве Марии Книпс-Виттинг.