Путин запланировал встречу с Эрдоганом

В Астане 3 и 4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. На его полях президент России Владимир Путин рассчитывает на встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом российский лидер сообщил на встрече с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Путин отметил развитие отношений Москвы и Анкары, подчеркнув, что это происходит под руководством и при прямой поддержке Эрдогана. Президент России добавил, что в начале 2024 года несколько снизился уровень товарооборота, и выразил надежду, что ситуацию удастся наладить в ближайшее время. Путин попросил Фидана передать Эрдогану наилучшие пожелания.

— Надеюсь, что в ближайшее время — в июле, по-моему, 3–4-го числа — он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы, — приводит слова Путина ТАСС.



18 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора президент Турции также поздравил Владимира Путина с победой на выборах. В свою очередь российский лидер поздравил Эрдогана и всех граждан его страны со священным месяцем Рамадан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте сообщил, что визит Путина в Турцию готовится уже давно. По его словам, во внимании глав государств нуждается «очень много вопросов».