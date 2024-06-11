Мнение народа и властей Германии не совпадают, поэтому выступление Владимира Зеленского было бойкотировано в бундестаге. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Газета.Ru

Депутат подчеркнул, что выборы в Европарламент показали, что партию канцлера Германии Олафа Шольца поддерживают 13 процентов избирателей, и количество избирателей, проголосовавших за правых, возросло. «Насколько будет реагировать здесь официальная власть, трудно сказать. Трудно сказать, будут ли они учитывать мнение всех избирателей или нет. Не знаю. Но ситуация будет меняться в сторону противников политики эскалации и напряженности, которую сегодня проводят страны НАТО», — высказался депутат. Lenta.ru

11 июня депутаты немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» бойкотировали выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Парламентарии заявили, что не намерены присутствовать на выступлении политика в связи с тем, что он продвигает крайне опасную спираль эскалации. Российская газета