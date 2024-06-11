Пятый за месяц российский мэр покинул должность
Глава Йошкар-Олы Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает портал «Про Город» со ссылкой на городскую мэрию.
На данный момент официального документ об отставке градоначальника нет. На 17 июня 2024 года назначена внеочередная сессия городского собрания, где региональные депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Маслова.
Кто будет кандидатом на пост градоначальника в случае, если освободится кресло мэра, пока не сообщается.