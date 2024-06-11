Пятый за месяц российский мэр покинул должность

Глава Йошкар-Олы Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает портал «Про Город» со ссылкой на городскую мэрию.

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На данный момент официального документ об отставке градоначальника нет. На 17 июня 2024 года назначена внеочередная сессия городского собрания, где региональные депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Маслова.

Кто будет кандидатом на пост градоначальника в случае, если освободится кресло мэра, пока не сообщается.