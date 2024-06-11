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Шойгу назначил своего заместителя на новом посту

Экс-начальник Военной академии Минобороны России Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом сообщили в Совбезе.

Шойгу назначил своего заместителя на новом посту
© РИА Новости
«Заместителем секретаря Совбеза России стал Григорий Молчанов», — говорится на сайте Совбеза.

Отмечается, что ранее Молчанов занимал пост начальника Военной академии Минобороны.

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минобороны Сергея Шойгу новым секретарем Совета Безопасности РФ. Назначение было объявлено 12 мая.

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