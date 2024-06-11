Лавров рассказал о соглашении с Ираном

Всеобъемлющий договор России и Ирана целиком согласован, однако пока еще его не могут подписать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС. ТАСС

Он отметил, что Тегерану нужно еще выполнить несколько процедур, чтобы текст договора вынесли на подписание президентов. Газета.Ru

Ранее в российском МИД рассказали, что подготовка всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией приостановлена из-за предстоящих президентских выборов в республике. RT на русском