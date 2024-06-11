Лавров рассказал о соглашении с Ираном

Текст всеобъемлющего договора России и Ирана полностью согласован, но пока не может быть подписан, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Что касается работы над государственным договором о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой и Ираном, да, пока он ещё не может быть подписан, хотя текст целиком согласован», — сказал он.



Ранее в российском МИД рассказали, что подготовка всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией приостановлена из-за предстоящих президентских выборов в республике.