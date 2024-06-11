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Лавров заявил, что текст соглашения с Ираном полностью согласован

Текст всеобъемлющего договора России и Ирана полностью согласован, но пока не может быть подписан, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров рассказал о соглашении с Ираном
© globallookpress.com
«Что касается работы над государственным договором о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой и Ираном, да, пока он ещё не может быть подписан, хотя текст целиком согласован», — сказал он.

Ранее в российском МИД рассказали, что подготовка всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией приостановлена из-за предстоящих президентских выборов в республике.

Политика
Сергей Лавров
МИД России