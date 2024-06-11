Китай запретил вмешиваться в его сотрудничество с РФ

Третьим странам нужно прекратить прибегать к подрыву торгово-экономических связей Китая с Россией. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

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По словам представителя, китайская сторона никогда не приемлет никаких незаконных односторонних рестрикций. Он отметил, что «нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не должно нарушаться и подвергаться вмешательству».

Линь Цзянь указал на планы Пекина принять меры для защиты законных прав и интересов китайских фирм. Ранее СМИ сообщили о намерении стран G7 сделать «жесткое предупреждение» мелким китайским банкам, которые помогают Москве обходить санкции.

Также ранее глава МИД КНР Ван И заявил о готовности КНР развивать стабильные отношения с Россией и совместными усилиями противодействовать внешним сдерживающим силам.