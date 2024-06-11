Китай запретил вмешиваться в его сотрудничество с РФ
Третьим странам нужно прекратить прибегать к подрыву торгово-экономических связей Китая с Россией. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.
По словам представителя, китайская сторона никогда не приемлет никаких незаконных односторонних рестрикций. Он отметил, что «нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не должно нарушаться и подвергаться вмешательству».
Линь Цзянь указал на планы Пекина принять меры для защиты законных прав и интересов китайских фирм. Ранее СМИ сообщили о намерении стран G7 сделать «жесткое предупреждение» мелким китайским банкам, которые помогают Москве обходить санкции.
Также ранее глава МИД КНР Ван И заявил о готовности КНР развивать стабильные отношения с Россией и совместными усилиями противодействовать внешним сдерживающим силам.