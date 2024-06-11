Конференция по Украине в Швейцарии по составу участников больше напоминает «саммит поражения», заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, это объясняется участием в переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, потерпевших провал в выборах в Европарламент.

Марков уточнил, что на сегодняшний день заявлено об участии 90 стран в конференции в Швейцарии. Из «сильных» лидеров, как он отметил, мероприятие посетят лишь Макрон, Шольц и президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры Франции и Германии только что потерпели разгромное поражение на выборах в Европарламент. А президент Украины потерял свои полномочия из-за просроченного срока. То есть конференция в Швейцарии названа саммитом мира. Но по своей программе это саммит войны. А по участникам это саммит поражения. И хорошо, — написал политолог.



Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что победа Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент не является сенсацией, так как главным их итогом стало усиление представителей правого курса и евроскептицизма. Он утверждает, что проголосовавшие выразили таким образом вотум недоверия «адептам войны за гегемонию коллективного Запада во главе с США». Европейцы хотят перестать быть американской колонией, добавил депутат.