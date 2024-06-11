Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе, которые надрывают паспорта «неблагонадежных» граждан страны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Кишинева сотрудники пограничной службы надрывают паспорта прибывших участников съезда оппозиционного блока «Победа». Предположительно, это может помешать новому выезду из страны.

«Санду-рейх», — прокомментировала эту новость Захарова, прикрепив эмодзи черепа с костями.



Напомним, что утром 11 июня группу людей, прибывших из России, около четырех часов удерживали в зоне контроля воздушной гавани Кишинева. Как заявляла депутат, один из лидеров блока «Победа» Марина Таубер, группу молдавских граждан задержали «просто за то, что они имеют взгляды, которые идут вразрез с линией режима Санду».

Схожая ситуация наблюдалась и в апреле. 22 апреля пограничники задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве днем ранее. 26 апреля под усиленные проверки попала еще одна группа пассажиров, возвращающихся из Москвы через Ереван.