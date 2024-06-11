Актриса Яна Троянова* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) не должна оказаться в России. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT.

«Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она», — сказал он, подчеркнув, что своими заявлениями артистка «переступила моральную черту».



Ранее Троянова назвала себя преданной Россией. Она назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей и выражение, что хороший русский не может быть живым.

Яна Троянова* сочла справедливым тезис «хороший русский — мертвый русский»

До этого звезда сериала «Ольга» увидела в России причину своего алкоголизма.