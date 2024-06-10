МИД РФ выразил решительный протест послу Австрии

В МИД России сообщили, что дипломатическое ведомство выразило решительный протест послу Австрии.

Причиной стал отзыв аккредитации у корреспондента российского информагентства ТАСС. При этом ранее российский МИД предупреждал Австрию об ответных мерах, но власти страны проигнорировали сообщения.

«31 мая в МИД России был вызван посол Австрии, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Глава дипломатической миссии был предупрежден, что если Вена не пересмотрит свое решение, нарушающее права российских журналистов, то в отношении постоянно аккредитованных в России австрийских корреспондентов будут приняты ответные меры», — сказано в сообщении МИД РФ.



В ведомстве также добавили, что такое решение «не является выбором Москвы, а представляет из себя вынужденный ответ». В сообщении также уточняется, что 7 июня корреспондент ТАСС Иван Попов был вынужден уехать из Вены.

«В случае если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, соответствующая реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов», — добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Ранее в МИД РФ заявили, что позиция Европарламента к России стала беспрецедентно враждебной.