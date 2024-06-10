Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным», — говорится в сообщении.



Отмечается, что стороны обсудили взаимодействие двух стран в области безопасности. Также уделили внимание противодействию вмешательству Запада «во внутренние дела суверенных государств». Кроме того, обсуждалось взаимодействие в области правоохранительных органов и информационной безопасности.

До этого Шойгу выступил с заявлением, что агрессивная политика стран Запада по отношению к России связана с тем, что их влияние в мире неуклонно снижается. В ходе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Шойгу отметил, что РФ пресекла попытку западных государств нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у рубежей ОДКБ.