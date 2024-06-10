Пушков предложил переименовать партию Макрона

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит переименовать свою партию «Возрождение» в «Вырождение» после ее проигрыша на выборах в Европарламент. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала на выборах в Европарламент около 32 процентов голосов, а «Возрождение» Макрона - примерно 15 процентов. Третье место во Франции заняла Социалистическая партия с результатом около 14 процентов.

На фоне этих результатов Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента Франции. Первый тур выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, второй - 7 июля. Макрон заявил, что подъем националистов и демагогов представляет опасность не только для французов, но в целом для Европы и для места Франции в Европе и в мире. Французский президент рассчитывает, что его партия сможет взять реванш на новых выборах.

Пушков назвал проигрыш «Возрождения» результатом, к которому Макрон «уверенно вел страну». По его мнению, выборы в Европарламент стали провалом самого Макрона и его политики.

«Движение Макрона правильнее было бы назвать «Вырождение», а не «Возрождение», поскольку именно к вырождению оно ведет Францию. Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы», - заявил российский сенатор.



Пушков добавил, что в последнее время Макрон «носился» с идеей «войны против России». Этот подход, по мнению сенатора, не только не принес Макрону успеха, но и отнял у него голоса.