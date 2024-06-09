Путин встретится с бойцами СВО

Президент России Владимир Путин встретится с бойцами специальной военной операции (СВО), которые участвуют в программе подготовки кадрового резерва «Время героев». Об этом сообщил журналист «России-1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его данным, президент проведет встречу с первыми участниками программы на следующей неделе.

Также в планах Путина на предстоящую неделю стоит встреча с учеными, получившими мегагранты, и проведение заседания Совета при Президенте по науке и образованию. 12 июня глава государства наградит Героев Труда и лауреатов государственных премий. Также в графике Путина есть международные контакты.

6 июня российский президент анонсировал телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Главы государств созвонятся и обсудят двусторонние связи.