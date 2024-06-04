Лавров прибыл с визитом в Буркина-Фасо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым в истории визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу, передает корреспондент ТАСС.

В Уагадугу у Лаврова ожидаются встречи с политическим руководством страны. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российской дипломатии. Ранее министр посетил Гвинею и Республику Конго.

Россия возвращается

Дипломатические отношения между СССР и Буркина-Фасо были установлены 18 февраля 1967 года. Однако в 1992 году посольство в Уагадугу было закрыто. В последние годы многие африканские страны отмечали, что расширения присутствия России на континенте ждут и надеются на РФ. 28 декабря 2023 года в столице Буркина-Фасо состоялась торжественная церемония возобновления деятельности российского посольства.

Страны поддерживают политические связи, в том числе на высоком и высшем уровне. Делегация Буркина-Фасо участвовала во втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, на полях мероприятия прошла встреча президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Ибрагимом Траоре.

Продленный переход

В сентябре 2022 года в Буркина-Фасо группа военных во главе с Ибрагимом Траоре пришла к власти в результате государственного переворота. Была принята хартия переходного периода, которая установила его продолжительность в 21 месяц. В мае 2024 года Национальная конференция решила увеличить на пять лет продолжительность переходного периода, истекавшего 1 июля. После этого будут проведены всеобщие выборы.

Ситуация с безопасностью в Буркина-Фасо остается непростой, часть территории страны по-прежнему захвачена террористами.

При этом 28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которое, по их мнению, "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Затем они высказались за создание конфедерации на основе Альянса государств Сахеля (АГС), за отказ от африканского франка и создание единой валюты, за формирование общих сил по борьбе с терроризмом.

Сферы взаимодействия

По данным ФТС России, экспорт России в Буркина-Фасо в 2023 году составил $5,687 млн, импорт - $0,049 млн. В основе российского экспорта - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, в основе импорта - каучук.

Кроме того, Россия готовит кадры для африканской республики. Увеличивается число квот в российских вузах для буркинийских граждан.

Москва оказывает Уагадугу содействие в гуманитарной сфере, в том числе поставляя в Буркина-Фасо лекарства и медицинское оборудование. В декабре 2023 года Россия безвозмездно поставила в республику 25 тыс. тонн пшеницы.

Также развивается оборонное сотрудничество стран. Профильные министерства находятся в постоянном контакте, а в военном ведомстве Буркина-Фасо отмечали роль России в борьбе с терроризмом на территории республики. При этом в Буркина-Фасо отдают приоритет партнерству по безопасности с Россией, отмечая его более высокую эффективность по сравнению с миссией ООН или оставшимся в прошлом французским военным присутствием в стране. Можно ожидать, что визит Лаврова поможет продвинуть партнерство стран по всем перечисленным направлениям.