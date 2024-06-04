Сенатор Турчак станет врио главы Республики Алтай

Президент России Владимир Путин 4 июня предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча Путина с Турчаком, вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России», прошла в формате видеоконференции. Президент отметил, что у Турчака хороший опыт работы в исполнительных органах власти, и предложил ему возглавить Республику Алтай. Путин подчеркнул, что это перспективный регион, особенно с учетом планов развития туристической сферы.

Турчак поблагодарил Путина за оказанное доверие и пообещал «сделать все, чтобы не подвести» президента. Он назвал республику уникальной землей с большим потенциалом, а местных жителей - замечательными и и трудолюбивыми.

«Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай», - подчеркнул Турчак.



Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что покидает свой пост. Он отмечал, что срок его полномочий истекает, а отставка связана с переходом на новое место работы. Хорохордин возглавлял регион с 2019 года. Турчак в 2009-2017 годах был губернатором Псковской области.