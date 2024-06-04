Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения, которая пройдет в России. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет South China Morning Post.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства в ходе своей поездки в Пекин подчеркнул, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России. По его словам, это объединение сможет предложить его стране «хорошую альтернативу» Европейскому Союзу в плане экономических перспектив.

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», - заявил Хакан Фидан.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что БРИКС приветствует контакты со всеми заинтересованными странами, для этого продумываются различные форматы.

Напомним, что изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к ним также присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вступить в БРИКС хотят еще около 30 стран.

Китай сделал выбор между БРИКС и Украиной

При этом Турция находится в статусе кандидата в члены Евросоюза с 1999 года, однако до сих пор не вступила в объединение европейских стран.