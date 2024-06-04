Песков прокомментировал сообщения о резиденции Путина на Алтае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 4 июня, опроверг сообщения о том, что у главы государства Владимира Путина есть резиденция на Алтае.

— Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет, — передает слова представителя Кремля РИА Новости.



Ранее в средствах массовой информации появились публикации о пожаре в якобы резиденции Путина на Алтае. Песков не стал комментировать это событие, объяснив, что это не имеет отношения к Кремлю.

Дмитрий Песков часто отвечает на вопросы о жизни Владимира Путина. Например, недавно пресс-секретарь ответил, курит ли Путин и есть ли такая привычка у сотрудников администрации президента России.

Также Песков рассказал, как глава государства поддерживает физическую форму. По его словам, российский лидер занимается хоккеем, фитнесом, плаванием, а также берет тренировки по самбо.