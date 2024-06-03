Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии

Авиаудары Израиля по сирийскому городу Алеппо могут привести к крайне опасным последствиям и очередной масштабной вооруженной эскалации в регионе. Москва, как и прежде, призывает отказаться от «порочной практики» ударов по Сирии. Об этом говорится МИД России заявлении.

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«В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, недопустимы», — отреагировали в МИД России на израильские авиаудары.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Алеппо.