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Мэр Липецка Евгения Уваркина подала в отставку

Мэр Липецка Евгения Уваркина решила покинуть пост, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

Мэр Липецка подала в отставку
© РИА Новости
«Провёл рабочую встречу с Евгенией Уваркиной.... Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам... Успехов на новом месте», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и о назначении Руслана Кухарука врио главы региона.

Политика
Руслан Кухарук
Игорь Артамонов
Наталья Комарова
Владимир Путин