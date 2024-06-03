Мэр Липецка подала в отставку

Мэр Липецка Евгения Уваркина решила покинуть пост, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Провёл рабочую встречу с Евгенией Уваркиной.... Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам... Успехов на новом месте», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и о назначении Руслана Кухарука врио главы региона.