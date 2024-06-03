Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу Владимира Зеленского к президенту Филиппин о психиатрах для ВСУ, посоветовав именно этой проблемой заняться на «мирной конференции» в Швейцарии.

В своем Telegram-канале Захарова, комментируя просьбу Зеленского к Филиппинам о психиатрах для ВСУ, отметила, что власти Австралии на встрече по Украине в Швейцарии представит министр госуслуг и системы страхования инвалидов.

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«Ровно этим проблемами и должны заняться участники так называемой швейцарской конференции», – заявила Захарова, добавив, что Зеленский сказал правду.

Ранее Зеленский попросил лидера Филиппин Фердинанда Маркоса прислать больше специалистов в области психического здоровья для солдат ВСУ.