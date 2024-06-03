Главными темами майских переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина стал газопровод «Сила Сибири-2», конференция по Украине в Швейцарии и расширение работы китайских банков с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Официальный визит Путина в Китай проходил 16-17 мая. По итогам его встречи с Си было подписано совместное заявление «об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

Россия и Китай уже некоторое время ведут переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который сможет транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа в год из Ямала в Китай через Монголию. По данным FT, встреча Путина и Си завершилась без новых договоренностей по этому вопросу, так как Москва сочла необоснованными требованиями Пекина в отношении цен и объема поставок.

Как утверждает газета, Китай хочет платить суммы, сопоставимые с российскими внутренними ценами. При этом Пекин обязуется покупать лишь часть от запланированной годовой мощности в 50 миллиардов кубометров, отмечает FT.

По данным газеты, обсуждение двух других тем - банков и конференции в Швейцарии - было более продуктивным. В МИД Китая недавно объявили, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, которая не соответствует трем основным условиям, - ее должны признать и Россия, и Украина, всем сторонам должно быть обеспечено равное участие, а всем мирным планам - справедливое обсуждение.

Источники Financial Times также рассказали, что Китай скоро выделит один или несколько банков, которые сосредоточатся на сделках с Россией. Газета отмечает, что Пекин пойдет на это вопреки угрозе западных санкций.