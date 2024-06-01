Биография Артура Чилингарова

ТАСС-ДОЬСЕ. 1 июня 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова, известного российского океанолога, полярного исследователя, Героя Советского Союза, Героя РФ, спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутата Государственной думы. Ему было 84 года.

Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. Его отец, Николай Гаврилович Чилингарян, армянин по национальности, был помощником первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Петра Попкова, занимался вопросами архитектуры и градостроительства. Репрессирован в конце 1940-х годов, реабилитирован в 1954 году. Артур Чилингаров детство провел в блокадном Ленинграде, затем был эвакуирован в Усть-Каменогорск (Казахстан). После войны жил с матерью и отчимом - Павлом Михайловичем Белостоцким.

В 1963 году окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова (ныне Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности "инженер-океанолог".

Доктор географических наук. В 2001 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на тему "Междисциплинарные проблемы Крайнего Севера Российской Федерации: географический аспект".

Профессор. Член-корреспондент Российской академии наук (2008).

В 1957 году работал слесарем-монтажником на Балтийском судостроительном заводе им. Орджоникидзе в Ленинграде.

В 1963-1965 годах был инженером-гидрологом Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси, где изучал Северный Ледовитый океан и океаническую атмосферу. Являлся научным сотрудником обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института.

С 1965 по 1969 год - первый секретарь Булунского районного комитета ВЛКСМ Якутской АССР.

В период с 1969 по 1974 год был заместителем начальника высокоширотных воздушных экспедиций "Север-21", "Север-25" и "Север-26", обеспечивающих организацию дрейфующих научно-исследовательских арктических станций, начальником дрейфующей станции "Северный полюс - 19", а также антарктической станции "Беллинсгаузен" (во время 17-й Советской антарктической экспедиции).

В 1974-1979 годы занимал должность начальника Амдермского управления гидрометеорологической службы Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (Госкомгидромет СССР; Архангельская область).

С 1979 по 1986 год - начальник управления кадров и учебных заведений, член коллегии Госкомгидромета СССР.

В 1982 году был утвержден президентом общества "СССР - Канада".

В 1986-1992 годы - заместитель председателя Госкомгидромета СССР, начальник главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана. Руководитель научной экспедиции к Северному полюсу на атомоходе "Сибирь" и трансконтинентального перелета на Ил-76 в Антарктиду.

В 1985 году принимал участие в спасении научно-исследовательского судна "Михаил Сомов". В феврале 1986 года за руководство этой спасательной операцией, проявленные при этом мужество и героизм Артуру Чилингарову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1986 году Артур Чилингаров участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС.

В 1987 году возглавил поход атомного ледокола "Сибирь", достигшего 25 мая того же года Северного полюса.

В 1991-1993 годах являлся советником председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики.

В 1993-2011 годах - депутат Государственной думы РФ I-V созывов. В 1993-2007 годах - заместитель председателя Госдумы, в 2007-2011 годах - первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия".

Избирался в Госдуму в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах по Ненецкому одномандатному избирательному округу №218 (Ненецкий автономный округ). После избрания в Госдуму I созыва 12 декабря 1993 года вошел в состав депутатской группы "Новая региональная политика". На выборы 17 декабря 1995 года был выдвинут от блока Ивана Рыбкина (набрал 59,92% голосов избирателей), в Госдуме II созыва стал сопредседателем депутатской группы "Российские регионы". 19 декабря 1999 года Артур Чилингаров участвовал в выборах в Госдуму РФ III созыва от блока "Отечество - Вся Россия" (47,13% голосов), вошел в депутатскую группу "Регионы России (Союз независимых депутатов)". 7 декабря 2003 года был избран в Госдуму IV созыва от "Единой России" (43,78% голосов), состоял в партийной фракции. В выборах в Госдуму РФ V созыва 2 декабря 2007 года участвовал по списку "Единой России", баллотировался под первым номером региональной группы №31 (Архангельская область, Ненецкий АО).

Во время работы в Госдуме Артур Чилингаров продолжал организовывать и возглавлять полярные экспедиции, занимался развитием арктического туризма. В 1999 году руководил сверхдальним перелетом многоцелевого вертолета Ми-26, показавшим возможность его эксплуатации в центральных районах Северного Ледовитого океана. В 2003 году при содействии Артура Чилингарова была открыта долговременная дрейфующая станция "Северный полюс-32".

С 1997 по 2000 год - председатель Российской объединенной промышленной партии. Затем был членом партии "Всероссийский союз "Обновление".

С 2002 года - член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

С октября 2005 года по декабрь 2008 года - специальный представитель президента РФ по вопросам Международного полярного года.

В январе 2007 года два вертолета Ми-8 ФСБ России, на борту которых находились Артур Чилингаров, директор ФСБ Николай Патрушев и его заместитель Владимир Проничев совершили посадку в центре Антарктиды. Впервые в истории отечественные вертолеты достигли Южного полюса.

В июле - августе 2007 года был руководителем научной полярной экспедиции "Арктика-2007" на судне "Академик Федоров". Руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2". В частности, 2 августа в батискафе "Мир-1" опустился на глубину 4 261 м и установил там титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям.

С декабря 2008 года - специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

В апреле 2011 года возглавил экспедицию на дальневосточное побережье России с целью изучения влияния аварии на АЭС "Фукусима-1" на флору и фауну региона.

С ноября 2011 года по сентябрь 2014 год - член Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Тульской области. Входил в комитет Совета Федерации по международным делам.

25 октября 2013 года зажег Олимпийский огонь на Северном полюсе в рамках эстафеты олимпийского огня зимних Игр-2014 в Сочи.

С 1 октября 2014 года был советником-наставником губернатора Тульской области Владимира Груздева.

С 2016 года - депутат Государственной думы РФ VII-VIII созывов, член фракции "Единая Россия", член комитета ГД по международным делам. 18 сентября 2016 года Артур Чилингаров был избран в Госдуму VII созыва по списку "Единой России" (баллотировался под первым номером региональной группы №5, Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край). 19 сентября 2021 года избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва в составе списка кандидатов от "Единой России" (возглавлял региональную группу №5, Тыва, Хакасия, Красноярский край). Был одним из старейших по возрасту депутатов Государственной думы VIII созыва (после Владимира Ресина и Валентины Терешковой).

Являлся президентом Ассоциации полярников (с 1991 года), президентом Государственной полярной академии (с 2009 года), первым вице-президентом Русского географического общества (РГО).

Входил в бюро высшего совета партии "Единая Россия", а также в комиссию партии по этике (с декабря 2018 года).

Герой Советского Союза (1986). Герой РФ (2008).

Был награжден орденами "Знак Почета" (1976), Трудового Красного Знамени (1981), Ленина (1986), "За морские заслуги" (2003), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2019, 2007, 2014). Отмечен благодарностями президента (1997, 2003, 2008) и правительства РФ (2019), Почетной грамотой правительства РФ (2004) и президента РФ (2009), другими наградами.

Также был награжден орденом Святого Месропа Маштоца (2008) и медалью Анании Ширакаци (2000) Армении, имел ордена Бернардо О’Хиггинса (Чили, 2006), Дружбы (Южная Осетия, 2009), Почетного легиона (Франция, 2010).

Лауреат Государственной премии СССР (1981) за разработку методики погрузо-разгрузочных работ на ледовый припай Ямала.

Имел звание почетного профессора Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. Был профессором Академии военных наук, профессором по Международной кафедре ЮНЕСКО.

Заслуженный метеоролог РФ (2005). Заслуженный географ РФ (2021).

Почетный гражданин города Гюмри (Армения; 2015).

Автор более 50 книг и научных публикаций, в том числе "Роль советских ученых в изучении Арктики и Антарктики" (1989), "Размышления о российском Севере" (в соавторстве; 1997), "Очерки по географии Арктики" (2009) и других.